Özgür Özel, Sağlık Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sağlık Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sağlık Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
CHP Sağlık Politikaları Danışma Kurulu toplantısı, dün CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda Gölge Sağlık Bakanlığı sunum yaparken, Türkiye’deki sağlık sistemi ve CHP’nin sağlık politikaları değerlendirilirken, CHP'nin sağlık programına yapılacak olası katkılar ele alındı.
Toplantıda CHP heyetinden; Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya, Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yer aldı.
Kurul toplantısına şu kişiler katıldı:
"Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dt. Fatih Güler, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Ejder Akgün Yıldırım, önceki dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Emek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden Prof. Dr. Murat Karaman, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ile Prof. Dr. Mustafa Deveci.”
Anka Haber Ajansı