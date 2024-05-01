Özgür Özel Saraçhane’de... “Emekçileri Taksim'e Sokmamak Anayasa’yı Çiğnemektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de “Demokrasilerde bir hakem vardır o da yargıçtır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, Taksim’e gitmek istedi. Hükümet ‘gidemezsiniz’ dedi. Hakeme başvurdular, hakem ‘Gitmeleri lazım’ dedi. Bugün Taksim’e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de Anayasa’ya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak Anayasa’yı çiğnemektir. Türkiye’de an

HABER: MEHMET OFLAZ / KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada, “Demokrasilerde bir hakem vardır o da yargıçtır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, Taksim’e gitmek istedi. Hükümet ‘gidemezsiniz’ dedi. Hakeme başvurdular, hakem ‘Gitmeleri lazım’ dedi. Bugün Taksim’e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de Anayasa’ya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak Anayasa’yı çiğnemektir. Türkiye’de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut Anayasa’ya daha üç ay önce uygun olarak alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut Anayasa’ya uymamak yeni bir anayasayla ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla emekçilerle birlikte Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’ye geldi. Özel’e; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İstanbul ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özel, burada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüştü.

ÖZGÜR ÖZEL: “ORAYA EMEKÇİLERİ SOKAMAMAK ANAYASA’YI ÇİĞNEMEKTİR”

CHP lideri Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Demokrasilerde bir hakem vardır o da yargıçtır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, Taksim’e gitmek istedi. Hükümet ‘gidemezsiniz’ dedi. Hakeme başvurdular, hakem ‘Gitmeleri lazım’ dedi. Bugün Taksim’e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de Anayasa’ya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak Anayasa’yı çiğnemektir. Türkiye’de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut Anayasa’ya daha üç ay önce uygun olarak alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut Anayasa’ya uymamak yeni bir anayasayla ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor.

"AYM KARARINA RAĞMEN KANUNSUZ EMİRLERİ VERENLERİ BU KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Tabii sendikaların Sayın Başkanlarına ne yapacaklarını sorabilirsiniz ama bizim burada gözettiğimiz en önemli şey, bayramın bayram gibi kutlanması. Bugün Saraçhane önemli bir kazanım alanıdır çünkü bütün sendikalar, en son Beşiktaş’a çağrı yapan sendikalar da Saraçhane’ye geldiler. Emekçiler kol kola girdi ve birlikteler. Bu birliktelik, burada toplanabilmek önemlidir. Taksim’e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onu uygulayanların ayıbı olur. Biz çatışma olsun istemeyiz, ne emekçiler ne polis yaralansın, gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. O yüzden de Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. Onun dışında gün içinde buraya çağrı yapan legal örgütler, sendikalar ne söylüyor, ne yapıyorlarsa ona göre davranılacak.”

EKREM İMAMOĞLU: “5 YILDIR SARAÇHANE'DE HALK NE DİYORSA O OLUYOR"

Ekrem İmamoğlu da şu açıklamayı yaptı:

"Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne tesadüftür ki ne yazıktır ki 1 Mayıs ile ilgili hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelesi her zaman başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. Muhtemelen bunun da sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek, ama bugün ama seneye. Bu hak arama mücadelesini umuyorum ki şu anda bu sürece karar verenler iyi izlerler ve vicdanlarıyla hukuka uygun davranmalarıyla bir an önce bu tür sertleşen, şehri kıskaç altına alan böyle bir bayramı yok saymaya gayret eden anlayıştan vazgeçerler. Temennimiz o. 5 yıldır Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Muhtemelen bundan sonra da böyle bir yolculuk başlar."

Anka Haber Ajansı