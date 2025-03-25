Özgür Özel Saraçhane'de... Özel: "Yarın Akşam Da Bir Büyük Kapanışı Yapmaya Var Mısınız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinginde bazı firmalara yönelik ekonomik boykot yapma kararını açıklarken, "Yarın akşam da ne olursa olsun bu meydana gelip, bir büyük kapanışı ve bir büyük şahlanışı, bir büyük başlangıcı yapmaya, hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinginde bazı firmalara yönelik ekonomik boykot yapma kararını açıklarken, "Yarın akşam da ne olursa olsun bu meydana gelip, bir büyük kapanışı ve bir büyük şahlanışı, bir büyük başlangıcı yapmaya, hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce vatandaşla Saraçhane'de bir araya geldi. Özel, Saraçhane'de tutuklu Can Atalay'ın mesajını okudu. Atalay'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Ben seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay. Gezi'de nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de öyle direniyoruz. Ekrem Başkan bugün misafirliğimize geldi. Ona çok iyi bakacağız. Hiç merak etmeyin. Beraber çıkacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Özel, "Yarın saat 09.30'da Ekrem Başkanımızın yanında olacağız. Ona sizden selam götürüyorum. Yarın Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ziyaret edeceğim. O cezaevinde yatan her biri birbirinden değerli tüm tutsaklar için CHP'nin Genel Başkanı olarak buradaki grup toplantısına gelmeden üç belediye başkanımızı görüp, Silivri'deki tüm yoldaşlar için de canım kardeşim Tayfun Kahraman'a sarılıp grup toplantısına koşacağım" dedi.

"Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz"

Özel, şunları kaydetti:

"İster en soldan olsun, ister siyaset yelpazesinin başka tarafından olsun TİP'iyle, EMEP'iyle, DEM'iyle, CHP'siyle, HKP'yle, İGD/İKD'yle ya da her birimizin gönlündeki farklı oluşumlarla birlikte biz bütün renkleri seviyoruz. Bu seçimi CHP tek başına kazanmadı. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazandı. Kötülerin ittifakını Türkiye İttifakı yenecek. Türkiye'de ister belediye başkanı, ister milletvekili, ister parti lideri olsun Tayyip Erdoğan'ın içeriye attığı herkese karşı hep beraber demokrasiyi savunuyoruz. Silivri'deki Ümit Özdağ'a selam olsun. Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Tayyip Erdoğan kimi haksız yere içeri atarsa bu meydan onun karşısındadır. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye bir ve bütündür, bölünemez. Kardeşliğimiz engellenemez."

Gizli tanık üzerinden kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Özel, "Kaç gündür arkadaşlarımızı karalamaya çalışıyorlar. Büyük haksızlıkla saldırarak... yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet diye yalanlara sarılıyorlar. Şunu diyemiyorlar: "Sayıştay müfettişi şunu buldu" yok. "Vergi müfettişi bunu buldu" yok. Kanıt yok. Ne var? Gizli tanık var. Delil ve kanıt yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor" dedi.

"Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında verin gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın"

İmamoğlu'nun yargılama sürecinin TRT 1'den canlı yayınlanması talebinde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının eşit şartlarda yarışması için tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ekrem Bey meydan okuyor. Biz de meydan okuyoruz. İster tutuklu olsun ister tutuksuz şartlarımız değişmez ama tutuksuz yargılanması önemli. Çünkü gizli tanık ve gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Biz tarihi bir adım atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek, ey Akın Gürlek'in talimat aldıkları, talimat verdikleri cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında verin. Dün nasıl cevabı alıp da suspus olduysanız, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın. Tayyip Bey, benim belediye başkanım canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya, seni rezil rüsva etmeye, savcının yalanlarını burnundan getirmeye, seni milletin önünde sorgulamaya, attığın iftirayı anlına vurmaya hazır. Senin savcın hazır mı karşımıza çıkmaya?"

"Biz inançların ve özgürlüklerin teminatıyız"

Özel, "Gençler, sizin bu pırıl pırıl, cesur, barışçıl, saldırgan olmayan eyleminize birileri normal yollarla cevap verme ya da benimseme ve hatalarından ders almak yerine kara çalmaya, iftira atmaya, sizin karşınıza birtakım yapıları çıkartmaya kalktılar. Günlerdir buradayız. CHP için tüm ibadethaneler değerlidir. Polis ekipleri biz buradan ayrıldığımızda, üzerine kanunsuz şekilde geldiklerinde dün kaçan bazı arkadaşlar, istemeden, canlarını kurtarmak için Şehzadebaşı Camisine sığındılar. İBB ekipleri, Şehzadebaşı Cami'de hasar gören alanları eski haline getirdiler. Biz inançların ve özgürlüklerin teminatıyız" diye konuştu.

"85 milletvekilimiz Bozdoğan Kemeri'nde olacak"

Özel, Bozdoğan Kemeri'nde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 85 milletvekilini görevlendirdiğini bildirdi. Özel, "Birazdan burada konuşmalar bitince, bariyerler kalkınca, tabii bir konuda bir karara varıp, sonra yavaş yavaş dağılacağız. Ancak şöyle olumsuz şeyler görüyorum ve bu geceye çok sıkı bir tedbir aldık. 85 milletvekilimiz, bunların 25’inde telsiz kulaklıklar ve ellerinde telsizlerle, yanlarındaki dört arkadaşımızla birlikte Bozdoğan Kemeri’nden aşağıya, ilgili köşelerde, dağılma alanlarında, tansiyonun artabileceği yerlerde, polis kardeşlerimize verilecek kanunsuz emirlere karşı ve polisimize karşı yapılabilecek haksız saldırılara karşı tampon görevi görecekler" ifadesini kullandı.

"Yarın akşam bir büyük kapanışı yapmaya var mısınız?"

Özel, "Yarın akşam da ne olursa olsun bu meydana gelip, bir büyük kapanışı ve bir büyük şahlanışı, bir büyük başlangıcı yapmaya, hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız? Haydi o zaman gece polisimizle çatışmadan, onların da üst düzey dikkatiyle hep birlikte güvenle dağılıyoruz. Söz veriyorum size. Yarın akşam Saraçhane’de buluşmak üzere. Bekle bizi İstanbul” diye konuştu.

"Saraçhane'yi görmeyen yerin dibine girsin"

Özel, boykot uygulamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Şimdi birincisi, yarın sabah herkes kahvesini içiyor ama Espressolab’ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, D&R’a uğramıyorsunuz. D&R yok, Idefix yok. Peki Demirören? Bu İstiklal’de Demirören AVM var, biliyor musunuz? Karşı kaldırımdan geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu Kilim Mobilya parayı sizden kazanıyor, haberi saraya yapıyormuş. Bundan sonra o kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın. Gençler diyor ki ‘Ülker, Ülker, Ülker…’ Bu da gençlerin talebidir. Benzin, mazot alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türkpetrol diye bir şey yok. Gaz alınacaksa, tüp alınacaksa hepsi alınabilir; Likidgaz’dan hiçbirimize hayır yok. Arkadaşlar TGRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.

Siz, bizim ağzımızdan çıkana bakın. Çünkü ben bunu yarından itibaren sizin de bakacağınız, boykotyap.com diye bir siteden bakacağım, siz de oraya bakın. Şimdi yarın akşama bir büyük lokmayı ayırıyoruz. Aman ha Milli Piyango’dan, misli.com’dan, iddaa.com’dan uzak durun. Ve ‘Turpun büyüğü heybede’ diyordu ya, heybede. Bizim de büyük turpu söylüyorum. Söyleyeyim mi? Hani Kartalkaya’da küçücük bebeleri, el kadar çocukları yakan Grand Kartal Otel var ya… O otel yanarken denetlemeleri yapmayıp, utanmadan, sıkılmadan ortaya çıkıp ona buna iftira atan, halen daha istifa etmeyen Tayyip Erdoğan’ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti ETS‘den sakın ha. Otobüs bileti ETS’den sakın ha. Otele motele ETS’den sakın ha. ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok."

(SON)

Anka Haber Ajansı