Özgür Özel Saraybosna’da... Özel, Büyükelçi Girgin İle Görüştü

Özgür Özel Saraybosna’da... Özel, Büyükelçi Girgin İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

HABER: GÜLARA SUABŞI / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SARAYBOSNA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

Özel’in Bosna Hersek'teki ilk ziyareti Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği oldu. Özel burada Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Saraybosna'da... Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını Ziyaret Etti
Özgür Özel, Saraybosna'da... Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını Ziyaret Etti
Cevdet Akay: “Eski Bakanların, Özel Sektörde Üst Düzey Görevler Alması Kabul Edilebilecek Bir Şey Değil”
Cevdet Akay: “Eski Bakanların, Özel Sektörde Üst Düzey Görevler Alması Kabul Edilebilecek Bir Şey Değil”
Ak Parti Kurmayları Emekli Maaşlarını Görüşmek İçin Bir Araya Gelecek
Ak Parti Kurmayları Emekli Maaşlarını Görüşmek İçin Bir Araya Gelecek
Gazeteci Hayko Bağdat Hakkında Hem Beraat Hem Hapis Cezası Verildi
Gazeteci Hayko Bağdat Hakkında Hem Beraat Hem Hapis Cezası Verildi
Murat Emir: "Akp Örgütlerinde Hazır Olan Listelerle Öğretmenler Alınmaya Devam Edecek"
Murat Emir: "Akp Örgütlerinde Hazır Olan Listelerle Öğretmenler Alınmaya Devam Edecek"
Burhanettin Bulut: ''özel'in Şam'A Ziyaret Talebini Olumlu Yanıt Geldi''
Burhanettin Bulut: ''özel'in Şam'A Ziyaret Talebini Olumlu Yanıt Geldi''
Eski Akp’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliğine Atandı
Eski Akp’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliğine Atandı