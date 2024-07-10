Özgür Özel Saraybosna’da... Özel, Büyükelçi Girgin İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

HABER: GÜLARA SUABŞI / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SARAYBOSNA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

Özel’in Bosna Hersek'teki ilk ziyareti Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği oldu. Özel burada Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Anka Haber Ajansı