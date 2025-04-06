Özgür Özel: Seçim Sandığı Milletin Önüne Gelene Kadar Durmayacağız

Özgür Özel: Seçim Sandığı Milletin Önüne Gelene Kadar Durmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nin ardından yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, X hesabından kongreye ilişkin paylaşımda bulundu. Parti delegelerine teşekkür eden Özel yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün 19 Mart darbe girişimine karşı partimize, baba ocağımıza sahip çıkan her bir delegemizin cesaretine ve inancına teşekkür ediyorum. Bizi bir kez daha Genel Başkanlık görevine seçen bu büyük aileye, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yılmaz neferlerine sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Hiç kimseyi geride bırakmadan, kimseyi unutmadan, bu yolda hep birlikte azimle yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız."

Anka Haber Ajansı

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