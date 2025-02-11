Özgür Özel, Şehit Astsubay Esma Çevik’in Babası Hüseyin Akgül’e Rozet Taktı

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit astsubay Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül’e TBMM’deki makamında CHP rozeti taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yılında şehit olan astsubay Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül’e CHP’ye üye olması dolayısıyla TBMM’deki makamında parti rozeti taktı. CHP Lideri Özel ile şehit babası Akgül'ün bir süre sohbet ettiği görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da bulundu. Akgün, ardından CHP'nin haftalık grup toplantısına katıldı.

Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün ben bir başka babaya rozet taktım. Astsubay Esma Çevik. Hukuk fakültesini kazanıyor. Okurken Astsubay Okulu'nu kazanıyor. Orayı tercih ediyor, gidiyor, astsubay oluyor. Orada komando eğitimini bitiriyor. Sonra bomba imha eğitimi alıyor ve 2019 yılında, tam 30 yaşındayken İdil'de teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcıyı imha etmeye çalışırken hayatını kaybetti" dedi.

Özel, partisinin şehit aileleri ve gazilerle kurduğu ilişki ve Gölge Bakan Yankı Bağcıoğlu’nun çalışmaları dolayısıyla Hüseyin Akgül’ün kendilerine ulaştığını kaydederken "Babası Hüseyin Akgül, CHP'yi bambaşka bir siyasi gelenekte olduğu halde CHP'nin şehit yakınlarıyla, gazilerimizle, astsubaylarla, emekli askerlerle kurduğu ilişki gölge bakanımızın bu konudaki çalışmaları bizlerin yaklaşımlarından bize ulaştı ve dedi ki "Baba ocağına gelmek istiyorum." Biz de acılı baba Hüseyin Akgül'e yukarıda rozetini taktık. Esma'nın resmiyle birlikte salonumuzu şereflendirdi" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı