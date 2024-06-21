Özgür Özel: "Şehit Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan Rahmet Diliyorum"

Özgür Özel: "Şehit Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan Rahmet Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Demir’e Dert Yanan Esnaf: “Eskiden Yüzde 90 Eşya Almaya Geliyordu, Şimdi Satmaya Geliyor”
Chp’li Demir’e Dert Yanan Esnaf: “Eskiden Yüzde 90 Eşya Almaya Geliyordu, Şimdi Satmaya Geliyor”
Chp Lideri Özel Mhp’li Güzgülü’nün Cenazesine Katıldı… Özel: "Manisa İçin Bir Kayıptır"
Chp Lideri Özel Mhp’li Güzgülü’nün Cenazesine Katıldı… Özel: "Manisa İçin Bir Kayıptır"
Gülseren Bostancı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gülseren Bostancı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Baran Bozoğlu: Yaşanan Orman Yangınları Denetimsizliğin Ve Bilimden Uzak Yönetim Anlayışının Sonucudur”
Baran Bozoğlu: Yaşanan Orman Yangınları Denetimsizliğin Ve Bilimden Uzak Yönetim Anlayışının Sonucudur”
Gürer: "Anız Yakılması Ormanı Yakıyor Yetmiyor Doğa Dengesini De Bozuyor"
Gürer: "Anız Yakılması Ormanı Yakıyor Yetmiyor Doğa Dengesini De Bozuyor"
Erhan Adem: "gübreye Kdv Getirmek, Çiftçinin Sonunu Getirmektir”
Erhan Adem: "gübreye Kdv Getirmek, Çiftçinin Sonunu Getirmektir”
Chp'li Alp, Kars’ın Sınır Köyünden Seslendi: “21. Asırda Bu Köylerimiz Kar Suyu İçmek Zorunda Kalıyor”
Chp'li Alp, Kars’ın Sınır Köyünden Seslendi: “21. Asırda Bu Köylerimiz Kar Suyu İçmek Zorunda Kalıyor”