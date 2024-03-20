Özgür Özel: "Seninle Kavgayı Emekliler İçin Vereceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, "Seninle emekliler için, emekçiler için kavga edeceğim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tallip Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, "Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim" dedi.

Yerel seçimler için çalışmalarına devam eden CHP lideri Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği mitingte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini, "'emeklileri kışkırtmakla'" suçladığını ve kavga etmek istediğini söyledi. Yapılan haksızlıklar karşısında "'kışkırtmaya'" devam edeceğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Şimdi bana diyor ki, "Özgür efendi de çıkmış meydanlarda emeklileri kışkırtıyor" diyor. Kardeşim senin bu kadar yaptığın haksızlık emekliyi kışkırtmıyor da bunu söylemem kışkırtıyorsa, kışkırtacağım tabi, anlatacağım tabi. Benimle kavga etmek istiyor. Sürekli sataşıyor, hakaretler, iftiralar... Ona şunu söyledim. Tamam seninle kavga edeceğim ama senin o çok istediğin kimlik siyaseti üzerinden değil, mezhep siyaseti üzerinden değil, o konudan bu konudan değil, ben seninle kavgayı emekliler için vereceğim, emekçiler için vereceğim, esnaf için vereceğim."

Anka Haber Ajansı