Özgür Özel, Seyit Torun’un Kayınvalidesinin Cenaze Törenine Katıldı

Özgür Özel, Seyit Torun’un Kayınvalidesinin Cenaze Törenine Katıldı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un kayınvalidesi Leyla Karaman, İstanbul Ataşehir’deki Mehmet Uslu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un kayınvalidesi Leyla Karaman, İstanbul Ataşehir’deki Mehmet Uslu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un hayatını kaybeden kayınvalidesi Leyla Karaman içi bugün cenaze töreni düzenlendi. İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Mehmet Uslu Camii’ndeki cenaze namazına ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok sayıda belediye başkanı ve partililer de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Karaman’ın naaşı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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