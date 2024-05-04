Özgür Özel: "Sinan Ateş Suikasti Aydınlanana Kadar Peşini Bırakmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş suikasti iddianamesine ilişkin; "Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, detayları ortaya çıkan Sinan Ateş suikasti iddianamesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız."

Anka Haber Ajansı