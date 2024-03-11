Özgür Özel: Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyorum

Özgür Özel: Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybeden babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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