Özgür Özel, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş Ve Ablası Selma Ateş İle Telefonda Görüştü

Özgür Özel, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş Ve Ablası Selma Ateş İle Telefonda Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2022'de Ankara'da düzenlenen suikastle öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve ablası Selma Ateş ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2022'de Ankara'da düzenlenen suikastle öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve ablası Selma Ateş ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve ablası Selma Ateş ile bugün telefonda görüştü.

Özel, Ateş ailesine Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün ülkücü camianın şehidi olduğunu ama artık herkesin kardeşi ve şehidi olduğunu söyledi. Özel, Ateş suikastında hukuki süreci takip ettiklerini ve tüm sorumlular ortaya çıkana kadar takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Anka Haber Ajansı

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