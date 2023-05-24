Özgür Özel: “Sinan Oğan’a Oy Vermiş Herkesi Sandığa Götürmeliyiz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya Kumluca’da vatandaşlara; “ATA İttifakı’na, Sinan Oğan’a oy vermiş herkesi sandığa götürmeliyiz. Kararsızları tekrar sandığa götürmeliyiz. Kararsız, oy vermemiş; yüzde 12 var. Bunlar sizin öğrencileriniz, komşularınız, asker arkadaşlarınız, tarla komşularınız… Siz Pazar günü, seçime kadar; bunlar üzerinde çalışmaya, ikna etmeye, kollarına girmeye, sandığa götürmeye var mısınız? Söz mü?” sözleri ile seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya Kumluca’da vatandaşlara; “ATA İttifakı’na, Sinan Oğan’a oy vermiş herkesi sandığa götürmeliyiz. Kararsızları tekrar sandığa götürmeliyiz. Kararsız, oy vermemiş; yüzde 12 var. Bunlar sizin öğrencileriniz, komşularınız, asker arkadaşlarınız, tarla komşularınız… Siz Pazar günü, seçime kadar; bunlar üzerinde çalışmaya, ikna etmeye, kollarına girmeye, sandığa götürmeye var mısınız? Söz mü?” sözleri ile seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Antalya Kumluca’da vatandaşlara seslendi. Özel, şunları söyledi:

“ATA İttifakının lideri Ümit Özdağ, açıklamayı yaptı. Bir tarafta, Recep Tayyip Erdoğan; bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. ATA İttifakı’na oy verenler, Sinan Oğan’a oy verenler; ‘Suriyeli sığınmacılar gitsin’ diye oy verdiler. Erdoğan, diyor ki ‘Ben seçilirsem gitmeyecekler.’ Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Ben seçilirsem gidecekler.’ Yine ATA İttifakı’ndakiler, Anayasanın ilk dört maddesi için oy verdiler. Anayasanın ilk dört maddesinde, elinizdeki bayrak var. İlk dört maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti var; Atatürk ilke ve devrimleri var. Erdoğan’ın tarafında HÜDAPAR var, bu tarafta ilk 4 madde için canını verecek Cumhuriyet Halk Partililer, Millet İttifakı var.

Yine ATA İttifakı’na oy verenler kadına karşı şiddet olmasın, İstanbul Sözleşmesi korunsun; medeni hukuktan kazanılan haklar, kadının eşit yurttaş olması korunsun diye oy verdik diyorlar. Bu tarafta Recep Tayyip Erdoğan, yapısının içinde HÜDA Par, HÜDA Par’ın ağzında, ‘Yalnız kadını erkeklere sahiplendireceğiz’ diye çağdışı söylemler var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafında ise kadın-erkek eşitliği; ona seçme-seçilme hakkını vermiş Atatürk’ün partisi var.

11.00’de açıklandı ki Tayyip Erdoğan; HÜDA PAR ile yan yana, baş başa, tek başına. Biz, ATA İttifakı’yla birlikteyiz. Pazar gününe bir şey kalıyor. İş, artık Kemal Kılıçdaroğlu’nda değil, bizde değil, bu iş sizde. Pazar gününe kadar gerekirse uyumadan, az uyuyarak; işi gücü her şeyi bırakarak, bize oy vermiş herkesi tekrar sandığa; bize oy vermemiş, ATA İttifakı’na, Sinan Oğan’a oy vermiş herkesi sandığa götürmeliyiz. Kararsızları tekrar sandığa götürmeliyiz. Kararsız, oy vermemiş; yüzde 12 var. Bunlar sizin öğrencileriniz, komşularınız, dükkan komşularınız, asker arkadaşlarınız, tarla komşularınız… Siz Pazar günü, seçime kadar; bunlar üzerinde çalışmaya, ikna etmeye, kollarına girmeye, sandığa götürmeye var mısınız? Söz mü?”

Anka Haber Ajansı