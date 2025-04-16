Özgür Özel: "Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyor, Acil Şifalar Diliyorum"

Özgür Özel: "Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyor, Acil Şifalar Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geçmiş olsun mesajı geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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