Özgür Özel, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın İstifasını İstedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bir kadını darp ettiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını talep ettiği bildirildi. Özcan’ın istifa etmemesi durumunda, disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı öğrenildi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bir kadını darp ettiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını talep ettiği bildirildi. Özcan’ın istifa etmemesi durumunda, disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın bir kadını darp ettiği görüntüler kamuoyuna yansır yansımaz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’yı arayarak Özcan’ın istifasının alınması talimatını verdi. Özcan’ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı kaydedildi.

Anka Haber Ajansı