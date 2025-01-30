Özgür Özel, Sodembek Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.

Anka Haber Ajansı