Özgür Özel: "Sokaklar Bizimdir, Meydanlar Bizimdir"

Özgür Özel: "Sokaklar Bizimdir, Meydanlar Bizimdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere etmenin kendi görevi olduğunu ama müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere etmenin kendi görevi olduğunu ama müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini söyledi.

Yurt gezilerine devam eden CHP lideri Özgür Özel, Uşak'ta vatandaşlara seslendi. Ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere ettiklerini anlatan Özel, müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalleşme diyoruz yumuşama falan değil normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali, emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek, asgari ücrete zam yapalım demek, staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek emekli astsubayın uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim bunları elbette yapacağım. Ama müzakere ile sonuç almıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir."

Anka Haber Ajansı

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