Özgür Özel: "Söz Veriyorum, İkinci Yüzyılın İlk Genel Seçiminde Atatürk'ün Partisini İktidar Yapacağız"

Haber: DİLAN KUTLU/GÜLARA SUBAŞI- Kamera: ÜNAL AYDIN/ UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İkinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız" diyerek partililere söz verdi. Özel konuşmasının devamında, "Bizi çok sefer yendiler, alay ettiler. Dalga geçtiler tahrik ettiler bugün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. kimseyi üzmeyin kimseyi küçük görmeyin kimseyle alay etmeyin. seçimler kaybetmişlerin yakınlarını çocuklarını düşünün. Başarının en yüce hali alçakgönüllülüktür, bunu sakın unutmayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu. Tarihi bir sonuç elde ettiklerini belirten Özel, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarına da özel olarak teşekkür etti.

Özel’in konuşması şöyle:

"Öncelikle öncelikle sabahleyin kalkan çayı koyan birazdan gelinir deyip Türkiye'nin dört bir yanında baba ocağının çorbasını kaynatan bacasını tüttüren örgüt emekçilerimize tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Genel merkezde çalışanlarımızdan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kademelerinde görev yapan tüm emekçileri ve tüm gönüllüleri yürekten kutluyorum. Kadın kolları genel başkanımızın gençlik kolları genel başkanımızın şahsında kadın kollarını ve gençlik kollarını tebrik ediyorum. Aday adayı olma cesaretini gösteren belediye meclis üyesinden, belde belediye başkan adayına, ilçe belediye başkanı adaylarından il ve büyükşehir adaylarımıza kadar tüm aday adaylarını aday gösterilmediği gün adaydan önce kalkanları, adaydan çok çalışanlara, küsmeyeni, darılmayanı, Atatürk'ün partisinin ağırlığını taşıyan, herkesi yürekten kutluyorum. Tüm tüm siyasi partilerin, kazanan, kaybeden tüm adaylarını yakasında bir parti rozeti olmadan arkasında bir parti olmadan aday olan bütün muhtar adaylarını ve kazanan muhtarlarımızı kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçü yanımda olan özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da Antalya'da geçen seçimlerde 2019’da AK Parti'den büyükşehirleri devralıp pandemide yangınlarda, sellerde, depremlerde kendi illerinde bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen beş kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

"KIYI ŞERİDİNDEN HAMLE YAPACAĞIZ DEDİK, İNANMIYORLARDI"

Başladığı yarışı, rakibinin tam iki kat farkla kazanan Mansur başkana, bir cumhurbaşkanı 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı... Muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i Adana gibi başkan, Zeydan Karalar’ı Antalya Büyükşehiri, Antalya Belediyesi'ni kurulduğu günden bugüne ilk kez iki kez üst üste kazanma başarısını gösteren Muhittin Böcek'i iyi yönetiyorlar. Burayı da onlar gibiler yönetsin dedikleri için dedirttikleri için ve geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan baba ocağının bayrağını hiç yere düşürmeyen hep günde gönderde tutan başkanlarımız ve teşkilatımız örgütümüzü Aydın'ı İzmir'i, Eskişehir'i, Tekirdağ'ı kutluyorum. Büyük üzüntüler, travmalar yaşadığımız bütün oyunları bozduğumuz sakinliğimizi koruyarak kazandığımız Hatay Büyükşehir'i kutluyorum. 10 il belediyesinden şu anda 23 il belediyesine çıkardığımız ve her dakika sayıları artan il belediye başkanlarımızı kutluyorum. Söylediğimizde birileri inanmıyordu. Kıyı şeridinden içeriye bir hamle yapacağız dedik. Bursa'yı Balıkesir'i, Denizli'yi ve Manisa'yı kazandık.

"REKOR KIRDIĞIMIZ MEMLEKETİM MANİSA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

UşaK'ı, Afyon'u, Kütahya'yı kazandık. Bugün Sinop'tan Hatay'a kadar Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi bırakmadan Sinop'tan Hatay'a kadar ilerleyebiliyorsunuz. Bu başarı da emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür, cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanmadığımız bir ili 17 ilçesinin 14’ünü, nüfusunun yüzde 92’sini kazandığımız 60 ile rekor kırdığımız memleketim Manisa'ya teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında 208 genç aday gösterdik. En çok, İzmir'deki değişimi İzmir'de bugüne kadar altı kadın adayımız vardı. Dokuz aday gösterdik. Sekizi seçildi. Türkiye şartı 12 adaydan 11’i seçildi, biri de yüzde 20’lik farkı birkaç puana kadar indirdi. Çok tartıştılar, yanımda olduğu için gencecik Hüseyin canımın şahsında tüm gençleri tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partililer, bu zaferi tek başımıza biz kazanmadık. Bunu partinin bir zaferi, atılan her oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu olarak görürsek esas büyük yol yürüyüşümüzde büyük bir gaflete düşeriz. Bazı meydanlarda açık açık konuştuk. Biz milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye'nin vatanına, milletine bağlı tüm demokratlarından destek istedik. O desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyorum. Seçimi kazanan, Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı gücünü milletimizden renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Yaşasın Türkiye ittifakı.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Bu seçimin kaybedeni yok. Biz yarından itibaren tüm Türkiye'de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız 228 belediyeyle çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar. Mansur Yavaş gibi çalışacaklar. Ekrem İmamoğlu gibi çalışacaklar. Hüseyin Başkan'a gençler adına ve herkese gençlere duyduğu güven adına teşekkür ettim. Mansur Başkanı geçen sefer kazanıp iyi yönettiği için özel teşekkür ettim. Ankara'yı, yıllardır o bayrağı onurla, gururla dalgalandıran Ankara'daki ilk değişimi başlatan tüm siyasi görüşlerden oy almayı başaran kahramanım var burada. Ankara'da malum 25 belediye var. CHP'de 25 belediye var. Yıllardır CHP'de Çankaya'yla, Yenimahalle. Geçen sefer eklendi yakışıklı genç başkanımız Elmadağ. Bu seçimde Mansur Başkan çok emek verdi. Örgütümüz Ankara milletvekillerimiz ve hedef, aslında onun üzerine çıkmak. Daha çok arttırmaktı. Nazar değer diye söylemeye utanıyorduk. 25 belediyeden 16 tanesini aldık.

"TRT'NİN YALANCISIYIM, PARTİMİZİ BİRİNCİ YAPTIK"

Biraz önce bir telefon aldım. O telefonda beni yöneticilerimizi ve kendi deyimiyle partim için bu ta tarihi zaferi kutluyorum diyen, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız. Birileri akıllanınca CHP'yi karış bizi birbirimize düşürecekti. Buradan söylüyoruz. Bu parti öyle arkadaşının avukat bürosunda, rezidansın sol katında kurulsaydı senin basit oyunlarınla karışırdı. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş partidir. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir. Bir daha söyleyeceğim. Bir siyasi parti önceki genel başkanlarına vefa gösterecekse o ilk genel başkan da olsa son genel başkan da olsa bir genel başkana bir siyasi partinin vefası onların partisini iktidar yapmakla olur. Partimizi bugün hep beraber şu ana kadarki sonuçlara göre TRT'nin yalancısıyım. Birinci parti yaptık. Bu ikinci yüzyılın ilk yerel seçimiydi. Size söz veriyorum. İkinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Son olarak şunu söyleyeyim, aday belirleme sürecinin en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir. Bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaşma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi bugün bu akşam bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışının bilime saygılı, veriye dayanan ölçme değerlendirmeyi önemseyen bir yönetim anlayışının önemine tanık oldular. En karamsar günlerde şu salonda arkadaşlarıma şunu dedim, biz doğrusunu yaptık. Adaylardan emin miyiz? Hele bir otobüsün üstüne çıkalım. Gerisi kolay dedik. O otobüsün üstündeyiz.

Sözümüze değer veren Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Bursa'da Trakya'da tüm büyük şehirlerde sözümüze değer veren iyi insanlara milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve "birleşe birleşe kazanalım" deyip de bizimle birlikte olan herkese... Kürt demokratlara Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Milli takım gol atınca kim seviniyorsa, filenin sultanlarının zaferine kim gözyaşı döküyorsa bizimle beraberdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın yeni bir adım atıyoruz. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Hata yaptıysak, kalp kırdıysak Türkiye'nin neresinde bir kalp kırıldıysa onarmak görevimdir. Ben özür diliyorum hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız. Gönülleri yapa yapa birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi çok sefer yendiler, alay ettiler. Dalga geçtiler tahrik ettiler bugün ne yaşadıysak onu yaştmamak boynumuzun borcudur. kimseyi üzmeyin kimseyi küçük görmneyin kimseyle alay etmeryin. seçimler kaybetmişlerin yakınlarını çocuklarını düşünün. Başarının en yüce hali alçakgönüllülüktür, bunu sakın unutmayın.''

Anka Haber Ajansı