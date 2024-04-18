Özgür Özel Strazburg'ta Akpm Başkanı Roussopoulos Ve Eski Yunanistan Başbakanı Çipras İle Görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle grup toplantısına katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel burada yoğun ikili temaslarda bulundu, eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile de görüştü.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle grup toplantısına katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel burada yoğun ikili temaslarda bulundu, eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile de görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM SOC Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle grup toplantısına katılmak üzere gittiği Fransa'nın Strazburg kentinde, ilkbahar oturumunda üyelere hitap etti. Yaklaşık 25 dakikalık bir konuşma yapan Özel, ardından üyelerden gelen soruları yanıtladı.

Oturum sonrası CHP lideri Özel, AKPM SOC Grup Yönetimi, AKPM Türkiye Cumhuriyeti Delegasyonu, AK Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, AKPM ALDE Grup Başkanı Ilulian Bulai, T.C. AK Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder, AKPM Meclis Başkanı Theodoros Roussopoulos ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, bu görüşmelerin ardından CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Birlik Başkanı Burak Özkuzucu’nun açış konuşması ardından üyelere hitap etti ve soruları yanıtladı.

Özel’in Strazburg’daki son teması eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile oldu. Özel ile Çipras, birlik toplantısının yapıldığı otelde 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı