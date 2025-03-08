Özgür Özel, Suriye’de Alevi Sivilleri Hedef Alan Çatışmalarla İlgili Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de Alevi sivilleri hedef alan çatışmalarla ilgili olarak Hatay’a gitmek üzere heyet görevlendirdi. Heyet, Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de Alevi sivilleri hedef alan çatışmalarla ilgili olarak Hatay’a gitmek üzere heyet görevlendirdi. Heyet, Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un başkanlığındaki heyet, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Adana Milletvekilleri Bilal Bilici ve Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur ile önceki dönem milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel’den oluşuyor.

CHP heyeti, Suriye’de yaşanan olaylar ve akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların olduğu Hatay’ın tüm ilçelerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunacak, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve Suriye sınırının sıfır noktasında kamuoyuna açıklama yapacak.

"Uluslararası toplum acil devreye girmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından "Suriye'de dünün yanlışı bugünün acısı" başlığıyla paylaşımda bulundu. Zeybek, uluslararası topluma seslendiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de yaşanan çatışmaların yeniden alevlenmesi ve artan sivil kayıpları, uluslararası toplumun da sorumluluğundadır. Acil devreye girmelidir. Özellikle Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yaşananları endişeyle takip ediyoruz. İktidarın yanıltıcı söylemleri ve yetersiz politikaları Suriye halkına gereken desteğin verilmesini engellemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümeti, sivillerin korunması için acil adımlar atmalı, Şam yönetimiyle yapılacak görüşmelerde somut sonuçlar almalı ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak kalıcı bir barış için çalışmalıdır. Bu sessiz katliamı görmezden gelemeyiz. Dünün eli kanlı terör örgütlerini destekleyen politikalar, bugünün acılarının temel sebeplerinden biridir. İnsanlık onurunu korumak hepimizin görevidir."

Anka Haber Ajansı