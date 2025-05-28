Özgür Özel: “Tarihimizin En Barışçıl Sivil Eylemi Gezi 12 Yaşında”

Özgür Özel: “Tarihimizin En Barışçıl Sivil Eylemi Gezi 12 Yaşında”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi’nin 12’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milyonlarca vatandaşımızın Türkiye için omuz omuza verdiği, tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl sivil eylemi Gezi 12 yaşında. Gezi eylemlerinde protesto hakkını kullanırken öldürülen canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi’nin 12’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milyonlarca vatandaşımızın Türkiye için omuz omuza verdiği, tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl sivil eylemi Gezi 12 yaşında. Gezi eylemlerinde protesto hakkını kullanırken öldürülen canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı Eylemleri’nin 12’nci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Milyonlarca vatandaşımızın Türkiye için omuz omuza verdiği, tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl sivil eylemi Gezi 12 yaşında. Yeşiliyle, doğasıyla, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz bugün de sürüyor. Gezi eylemlerinde protesto hakkını kullanırken öldürülen canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Hiçbir suçu olmadığı halde, bir kin uğruna hapiste tutulan; Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in bir an önce özgür kalmasını diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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