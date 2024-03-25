Özgür Özel: “Tayyip Bey, Ben Seninle Emeklinin Arasında Değilim, Ben Emeklinin Yanındayım, Arkasındayım”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira. Emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’te yerel seçim çalışmaları kapsamında halk buluşması programına katıldı.

“GAZİANTEP’TE SEÇİME BÜYÜK BİR İDDİA KOYUYORUZ”

Burada yaptığı konuşmada partisinin Gaziantep'teki belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, “Seçim atmosferindeyiz ama seçimler de geçse önümüzdeki süreçte bu parti Gaziantep’te hak ettiği yere gelene kadar Genel Başkanınız olarak elim Gaziantep’in üzerindedir. Bu işi hep beraber başaracağız. Her geçen gün daha kalabalık olacağız ve en sonunda Gaziantep’i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Gencecik adaylarımızla birlikte Gaziantep’te seçime büyük bir iddia koyuyoruz. Gaziantep yoruldu.” ifadelerini kullandı.

“TAYYİP BEY, BEN SENİNLE EMEKLİNİN ARASINDA DEĞİLİM BEN EMEKLİNİN YANINDAYIM, ARKASINDAYIM”

Emekli maaşlarına, bayram ikramiyelerindeki düşüklüğe, ekonomik darboğaza ve AKP hükümetinin emekli politikasına değinen Özel, “Geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile 20 kilo antepfıstığı alınıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alınıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. 2018 yılında nohut dürüm kaç paraymış; 5 lira. Şimdi kaç para; 50 lira. 6 senede on kat artmış, böyle bir şey olur mu? Nasıl geçinilecek? Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım.” diye konuştu.

“ANTEP’TEKİ İKİ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ”

İşsizliğe değinen Özel, şöyle devam etti:

“Antep’teki iki gençten biri işsiz, çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, bu ülkede ekonomiyi ben bilirim dediği için, faiz sonuç değil sebeptir dediği için, enflasyonu artırdığı için öyle bir noktadayız ki garibanlar için döviz, hayat çok pahalı, ihracatçı için de döviz çok ucuz. Antep gibi tekstil ihracında en rekabetçi illerimizden bir tanesi giderleri çok arttığı için ve döviz fiyatındaki zorluklar yüzünden ihracat işlerini alamaz oldu."

“BU ŞEHİR HASTA, ONA BİR DOKTOR LAZIM”

CHP’li belediyelerin son 5 yılda 61 yurt yaptığını anlatan Özel, "Gaziantep’te CHP’li belediyeler seçildikçe, büyükşehri aldıkça İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi burada da yurt yaparak öğrencinin barınma sorununu çözeceğiz. Burada sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz. Sağlık en çok Antep’te kötüye gidiyor, burada şehir hastanesi büyük bir sıkıntıya dönüştü, kadroların yüzde 35’i boş. Antep’teki sağlık çilesine de dikkat çekiyoruz ve buradan Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz; Fahrettin Koca, Antep’i duy, Gaziantep gibi bir şehirde büyük bir sağlık sorunu yaşanıyor. Bu şehir hasta, ona bir doktor lazım; Muzaffer Ertürk. Gaziantep’i halsiz ,yorgun bıraktılar, hasta ettiler. Gaziantep’e artık bir doktor lazım.” ifadelerini kullandı.

“KONUTLARIN YÜZDE 35’İ TESLİM EDİLDİ”

6 Şubat depremlerine değinen Özel, “O günden bu güne verilen sözlerin tutulmadığını biliyorum. Tayyip Erdoğan, "1 yılda bitireceğim" dediği konutların 76 bin tanesini verdi. Rakam maalesef yüzde 12’dir. Gaziantep’te teslim edileceği söz verilen konut 42 bin, teslim edilen konut 14 bin 724’tür. Konutların yüzde 35’i teslim edildi.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin 11 büyük belediyesine belediler katacağız, gücümüzü koruyacağız, artıracağız.” diyen Özel, seçmenleri selamlayarak konuşmasını tamamladı.

Anka Haber Ajansı