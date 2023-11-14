Özgür Özel, Tbmm’de İl Başkanlarının Da Katılımıyla Düzenlenen Grup Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de milletvekillerinin ve il başkanlarının katılımıyla yapılan basına kapalı grup toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de milletvekillerinin ve il başkanlarının katılımıyla yapılan basına kapalı grup toplantısına başkanlık etti.

CHP TBMM grubu bugün 81 il başkanının da katılımıyla basına kapalı olarak toplandı. Milletvekilleri ve il başkanlarının tanışmaları amacıyla yapılan grup toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantının açılışını yapan Özel daha sonra toplantıdan ayrıldı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde de il başkanları ile bir toplantı yapacak.

Anka Haber Ajansı