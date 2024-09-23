Özgür Özel, Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 67 yaşında hayatını kaybeden yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, Özel X hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Güz Sancısı, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili gibi birbirinden değerli yapıtlara emek vermiş yönetmen, senarist, yapımcı Tomris Giritlioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı