Özgür Özel: Tüm Astsubayların Astsubaylar Günü'nü Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Astsubaylar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Vatanımıza ve milletimize hizmet etmiş muvazzaf ve emekli tüm astsubayların Astsubaylar Günü'nü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Astsubaylar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Vatanımıza ve milletimize hizmet etmiş muvazzaf ve emekli tüm astsubayların Astsubaylar Günü'nü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Astsubaylar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanımıza ve milletimize hizmet etmiş muvazzaf ve emekli tüm astsubayların Astsubaylar Günü'nü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı