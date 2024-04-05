Özgür Özel: "Tüm Vatandaşlarımızın Ve İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni Kutluyorum"

Özgür Özel: "Tüm Vatandaşlarımızın Ve İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum" mesajını yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum" mesajını yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadir Gecesi dolayısıyla X hesabında bir kutlama mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 6 İlçemiz İçin Ysk’ya Başvurduk
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 6 İlçemiz İçin Ysk’ya Başvurduk
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Bayramlaşma Mesaisi
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Bayramlaşma Mesaisi
Karaburun’da Mazbata Bayramı
Karaburun’da Mazbata Bayramı
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu Makam, Çiğli Halkınındır”
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu Makam, Çiğli Halkınındır”
İnan Akgün Alp: "Tuzluca Belediye Başkanı Cemal Kurnaz’dır, Mazbatasını Almadan Gitmeyeceğiz"
İnan Akgün Alp: "Tuzluca Belediye Başkanı Cemal Kurnaz’dır, Mazbatasını Almadan Gitmeyeceğiz"
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Görevi Devraldı
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Görevi Devraldı
Akşener Nevşehir’de: “Oy Oranına Üzülüyoruz. Ama Aldığımız Yerlere Baktığımızda Sevinçten Uçuyoruz”
Akşener Nevşehir’de: “Oy Oranına Üzülüyoruz. Ama Aldığımız Yerlere Baktığımızda Sevinçten Uçuyoruz”