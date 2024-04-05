Özgür Özel: "Tüm Vatandaşlarımızın Ve İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni Kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum" mesajını yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum" mesajını yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadir Gecesi dolayısıyla X hesabında bir kutlama mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

Anka Haber Ajansı