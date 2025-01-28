Özgür Özel, Tuncer Bakırhan’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkank Tuncer Bakırhan’a, DEM Parti Genel Merkezi’nde taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, babası Ali Bakırhan'ı geçen hafta kaybetmişti. CHP Lideri Özel, Bakırhan’a taziye ziyareti için DEM Parti Genel Merkezi’ne, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Özel’i genel merkezin kapısında karşıladı ve ağırladı.

Anka Haber Ajansı