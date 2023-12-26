Özgür Özel: “Türkan Bebek'i De Bulgaristan Türklerinin Yaşadığı Zulmü De Unutmayacağız”

Özgür Özel: “Türkan Bebek'i De Bulgaristan Türklerinin Yaşadığı Zulmü De Unutmayacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıldönümünde anıyorum. Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıl dönümünde anıyorum. Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin 1984 yılından itibaren maruz bırakıldığı zorunlu asimilasyonunun simgesi olan Türkan Bebek’in 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıldönümünde anıyorum. Türkan Bebek'i de, Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız!”

Anka Haber Ajansı

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