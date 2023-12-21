Özgür Özel, Türkiye-ab Karma İstişare Komitesi İle Bir Araya Geldi

Özgür Özel, Türkiye-ab Karma İstişare Komitesi İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti. Heyette; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Saadet Partisi Heyetinden Özgür Özel'e Teşekkür Ziyareti
Saadet Partisi Heyetinden Özgür Özel'e Teşekkür Ziyareti
Tbmm Bütçe Görüşmeleri... Cevdet Akay: "Ülkemiz Bir Hiperenflasyon Yaşıyor"
Tbmm Bütçe Görüşmeleri... Cevdet Akay: "Ülkemiz Bir Hiperenflasyon Yaşıyor"
Edirne’de Korucu Köyü Halkı Merasına Güneş Paneli Kurulmasını İstemiyor
Edirne’de Korucu Köyü Halkı Merasına Güneş Paneli Kurulmasını İstemiyor
Chp’li Temiz: "Bornova'da Dayanışmanın Çeperini Büyüteceğiz"
Chp’li Temiz: "Bornova'da Dayanışmanın Çeperini Büyüteceğiz"
Özgür Özel, Kesk Eş Başkanları Bozgeyik Ve Yeşil’i Kabul Etti
Özgür Özel, Kesk Eş Başkanları Bozgeyik Ve Yeşil’i Kabul Etti
Aylin Nazlıaka, Eski Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Aylin Nazlıaka, Eski Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Deva Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, Partisinden İstifa Ettiğini Duyurdu
Deva Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar, Partisinden İstifa Ettiğini Duyurdu