Özgür Özel, Türkiye-ab Karma İstişare Komitesi İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye - Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Eş Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Karma İstişare Komitesi heyeti ile bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti. Heyette; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yer aldı.

Anka Haber Ajansı