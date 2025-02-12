Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına yeniden seçilen Erinç Sağkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına yeniden seçilen Erinç Sağkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 8 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 38'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBB’ye giderek Sağkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Özel’e; genel başkan yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen ve Gülşah Deniz Atalar ile milletvekilleri Sibel Suiçmez, Cumhur Uzun ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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