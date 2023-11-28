Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Üyeleriyle Meclis'te Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyelerini TBMM'de ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyelerini TBMM'de ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle TBMM'de bir araya geldi. Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelirinin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Genel Başkan Yardımcılarımız Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi başta, sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Anka Haber Ajansı