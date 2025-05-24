Özgür Özel: Türkiye’nin Her Yerinde Birleşen Demokratlar, Otokratların Zulmüne Galip Gelecek

Özgür Özel: Türkiye’nin Her Yerinde Birleşen Demokratlar, Otokratların Zulmüne Galip Gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bursa’da yapılacak mitinge ilişkin "Sesimiz Bursa’dan yükselecek. Türkiye’nin her yerinde birleşen demokratlar, otokratların zulmüne galip gelecek. Ant olsun ki millet kazanacak” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bursa’da yapılacak mitinge ilişkin "Sesimiz Bursa’dan yükselecek. Türkiye’nin her yerinde birleşen demokratlar, otokratların zulmüne galip gelecek. Ant olsun ki millet kazanacak” dedi.

CHP, yarın Bursa’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, sesimiz Bursa’dan yükselecek! CHP sadece kendi seçmeninin değil, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlara karşı Türkiye’nin bütün demokratlar ile omuz omuza vermiş bir partidir. Türkiye İttifakı’yla Türkiye’nin sosyal demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, liberal demokratlarını, sosyalist demokratlarını, Kürt demokratlarını omuz omuza yan yana getirip otokratları yeneceğiz. Ant olsun ki yeneceğiz!"

Anka Haber Ajansı

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