Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nükhet Küçükel Ezberci'yi Ziyaret Etti

Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nükhet Küçükel Ezberci'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Nükhet Küçükel Ezberci ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Nükhet Küçükel Ezberci ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin toplantısı için bulunduğu İspanya’nın başkenti Madrid’de, Büyükelçi Ezberci'yi ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu’nun çalışma yemeğine katılacak.

Özel, yarın Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in açılış konuşmasını yapacağı konseyin, "'Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması” başlıklı 1’inci oturumunda konuşacak.

Özgür Özel’e Madrid ziyaretinde eşlik eden CHP heyetinde, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz yer alıyor.

Anka Haber Ajansı

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