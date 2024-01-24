Özgür Özel, Uğur Mumcu'yu Andı: "Uğur Mumcu, 31 Yıldır Karanlığa Karşı Yanan Bir Mumdur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 31'inci yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı. Özel, paylaştığı videoda Mumcu'yla ilgili; "Uğur Mumcu, 31 yıldır yanan bir mumdur; karanlığa karşı yanan bir mumdur. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki, ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rah

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 31'inci yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı. Özel, paylaştığı videoda Mumcu'yla ilgili; "Uğur Mumcu, 31 yıldır yanan bir mumdur; karanlığa karşı yanan bir mumdur. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki, ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bu akşam "O tuğla çekilecek... O duvar yıkılacak..." notuyla paylaştığı videolu mesajda katledilişinin 31'inci yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı.

Mumcu'nun 1986'da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmanın ve Özel'in Mumcu hakkındaki sözlerinin olduğu videoda Mumcu'nun evinin önündeki anmadan görüntüler yer aldı.

Mumcu, videodaki konuşmasında "İnsanlar, insanlar niçin hapis yatar? Niçin acı çeker? Niçin Ziverbey Köşklerinden, Otağ-ı Hümayun denen işkence karargâhlarından geçer. Niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, ekmek ve özgürlük için" ifadeleri yer aldı.

Özel ise Mumcu'yla ilgili, "Uğur Mumcu, 31 yıldır yanan bir mumdur; karanlığa karşı yanan bir mumdur. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki, ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.’ Bu ifade, derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacaklar, bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez" şekilnde konuştu.

Anka Haber Ajansı