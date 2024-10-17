Özgür Özel: "Usta Gazeteci Ara Güler'i Ölümünün Altıncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, foto muhabiri Ara Güler'in altıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum."

Anka Haber Ajansı