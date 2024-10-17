Özgür Özel: "Usta Gazeteci Ara Güler'i Ölümünün Altıncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

Özgür Özel: "Usta Gazeteci Ara Güler'i Ölümünün Altıncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, foto muhabiri Ara Güler'in altıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin en iyi foto muhabirlerinden, sınırlarımızı aşan başarılarıyla uluslararası üne sahip, Master of Leica unvanlı usta gazeteci Ara Güler'i ölümünün altıncı yılında saygıyla anıyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ulaş Karasu: "Rezervle Vatandaşın Evine, Bahçesine Çökerek Rant Elde Ediyorlar"
Ulaş Karasu: "Rezervle Vatandaşın Evine, Bahçesine Çökerek Rant Elde Ediyorlar"
Savunma Sanayi Fonu’na Destek İçin Kredi Kartlarından 750 Lira Katılım Payı Alınmayacak
Savunma Sanayi Fonu’na Destek İçin Kredi Kartlarından 750 Lira Katılım Payı Alınmayacak
Avukat Celal Çelik: Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı
Avukat Celal Çelik: Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı
Orhan Sümer: "Adana'da Yerli Halk İle Sığınmacılar Arasında Sosyal Gerilim Artıyor"
Orhan Sümer: "Adana'da Yerli Halk İle Sığınmacılar Arasında Sosyal Gerilim Artıyor"
Özgür Özel: Tüm Astsubayların Astsubaylar Günü'nü Kutluyorum
Özgür Özel: Tüm Astsubayların Astsubaylar Günü'nü Kutluyorum
Ulaş Karasu: "Ulaştırma Bakanlığı Gelsin, Bu Kavşaktaki Çileyi Görsün"
Ulaş Karasu: "Ulaştırma Bakanlığı Gelsin, Bu Kavşaktaki Çileyi Görsün"
Torbalı'da, Kadına Şiddete Karşı ‘Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor’ Yürüyüşü Yapıldı
Torbalı'da, Kadına Şiddete Karşı ‘Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor’ Yürüyüşü Yapıldı