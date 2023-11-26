Özgür Özel Ve Eşi, Ekrem İmamoğlu Ve Eşiyle Birlikte Atatürk Filminin 2. Bölümünü İzledi

Özgür Özel Ve Eşi, Ekrem İmamoğlu Ve Eşiyle Birlikte Atatürk Filminin 2. Bölümünü İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Eşim Didem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bu çok özel günde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği ‘Atatürk’ filminin 2'nci bölümünü özel gösterimde izledik” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Eşim Didem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bu çok özel günde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği ‘Atatürk’ filminin 2'nci bölümünü özel gösterimde izledik” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Atatürk filminin ikinci bölümünü bu akşam İstanbul’da bir AVM’de izledi. Özel, gösterimde çekilmiş fotoğrafları X hesabından paylaştı. Özel’in paylaşımı ise şöyle:

“Eşim Didem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bu çok özel günde Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği “Atatürk” filminin 2'nci bölümünü özel gösterimde izledik.”

Anka Haber Ajansı

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