Özgür Özel Ve Sdp Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Özgür Özel Ve Sdp Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SDP) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SDP) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Lars Klingbeil ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen Özel ve Klingbeil Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Klingbeil, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Özel ve Klingbeil daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Klingbeil, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve günümüzün modern ve eşitlikçi toplumunu kuran Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla. Türk ve Alman halklarını yıllardır bağlayan kardeşlik duygularıyla. Bu kardeşlik duygularına büyük teşekkürlerimle."

Özel ve Klingbeil daha sonra İsmet İnönü'nün de mezarını ziyaret etti. CHP Lideri Özel ve Klingbeil, İnönü'nün mezarına çiçek koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Anka Haber Ajansı

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