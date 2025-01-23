Özgür Özel Ve Ümit Dikbayır'ın Dokunulmazlık Dosyaları Tbmm Başkanlığına Sunuldu

Özgür Özel Ve Ümit Dikbayır'ın Dokunulmazlık Dosyaları Tbmm Başkanlığına Sunuldu

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Anka Haber Ajansı

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