Özgür Özel: Vergi Affından Bu Şirket De Yararlandı. Kendilerine Yapılan Kıyak 222 Milyon Lira (2)

CHP lideri Özgür Özel, İliç altın madenini işleten şirketin affedilen vergi borcunun 222 milyon lira olduğunu söyledi.

TBMM'de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İliç altın madenini işleten şirkete üç yıl önce meydana gelen siyanür sızıntısı nedeni ile 16 milyon lira ceza kesildiğini ancak daha sonra 222 milyon liralık vergi borcunun affedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi 222 milyon liralık borcun affedilemeyeceğini belirten Özel şöyle konuştu:

"Bundan 3 yıl kadar önce orada siyanür sızıntısı oldu. Buna karşılık ortalık ayağa kalktı, göstermelik 3 aylığına durdurdular madeni. O günkü durdurma kapatmaya dönüşse bu felaket oluşmayacak. O madeni durdurdular, incelediler, suçlu buldular ve o madene tam 16 milyon 440 bin lira ceza kestiler. İlk duyunca büyük para caydırıcı diye düşünüyorsun. Bu ceza 16 milyon 440 bin lira kesildi. Sadece aylar sonra bu mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı şirketlere vergi affı getirdiklerinde bu şirket de yararlandı. Bu şirkete kesilen ceza 16 milyor küsur affedilen vergisi 222 milyon lira. İliç'i zehirlemenin, siyanürü sızdırmanın ve İliç'te insanların hayatına kastetmenin cezası 16 milyon, birkaç ay sonra burada kendilerine yapılan kıyak 222 milyon lira. Yani bütün vatandaşlarımız duymalıdır bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan, onun haberi olmadan 222 milyon değil 2 milyon Türkiye'de el değiştiremez."

Anka Haber Ajansı