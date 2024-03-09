Özgür Özel: "Yakasında Güneş Olan Ya Da Gözü Güneş Gibi Parlayan İyi İnsanlardan Oy İstiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bağlıca’da; "Biz 31 Mart seçimlerinde bundan sonra Etimesgut’un yüzünü güldürecek, uyumla çalışacak bir ikiliye oy istiyoruz. Bundan sonraki dönemde artık hem Bağlıca hem Etimesgut’ta bir ezber bozulsun istiyoruz. Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz. Muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bağlıca’da; "Biz 31 Mart seçimlerinde bundan sonra Etimesgut’un yüzünü güldürecek, uyumla çalışacak bir ikiliye oy istiyoruz. Bundan sonraki dönemde artık hem Bağlıca hem Etimesgut’ta bir ezber bozulsun istiyoruz. Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz. Muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile bugün Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Bağlıca halk buluşmasına katıldı. Etimesgutlu seçmenlerden Yavaş ve Beşikçioğlu için oy isteyen Özel, özetle şunları söyledi:

"SADECE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DEĞİL, İLÇE BELEDİYESİNDE VE BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOK GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM"

“Büyük bir heyecan var. 31 Mart yaklaşıyor. Yoğun bir program içindeyiz. Bu seçim her yerde çok önemli. Ancak Ankara’daki önemi bambaşka. Etimesgut, 5 yıl önce Mansur Başkan’a verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur Başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, yoksulun, hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, hiçbir ayrımcılık yapmadan emeklinin, hiçbir ayrımcılık yapmadan işsizin koluna giren, ona destek veren, arkasında duran, halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara’nın gönlünü fethetti, kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Mansur Başkanı ben Ankara’da anlatmıyorum, Türkiye’nin dört bir yanından, Ege’de, İç Anadolu, Karadeniz, Trakya’da Mansur Başkanı anlatıyorum. Pandemide yaptıklarını, nasıl gönülleri fethettiğini, her yerde söylediğimizi burada tekrar etmeme gerek var. Mansur Başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak, Türkiye rekoru. Ama sadece Mansur Başkan’ın seçilmesi yetmiyor. Çünkü çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk olmayınca elini, kolunu bağlıyorlar. Büyük mücadele ediyor, mazeret bilip de hizmet edemiyorum, ne yapayım demiyor. Ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur Başkan belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak, destan. Bunun için çok önemli bir işimiz var. Sadece büyükşehir belediyesinde değil, ilçe belediyesinde ve belediye meclisinde çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için ne lazım? Güçlü bir aday lazım.

"ANKARA’NIN, ETİMESGUT’UN BÜTÜN DEMOKRATLARI ERDAL BAŞKAN DİYE 31 MART’I SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Geçmişi ile güçlü, halkın bildiği, tertemiz, çalışkan, enerjik, her yaştan gençlerin sevgilisi, hepimizin sevgilisi Erdal Beşikçioğlu burada. Erdal Başkanı sevmeyen yok. Bir tek sorunumuz var. Anket yapıyoruz, ankette önde çıkıyor ama anketörler diyor ki yahu çok daha yukarıda çıkacak ama soruyoruz, kime oy vereceksin diye. İsimler bitiyor, teyze diyormuş ki ben valiye vereceğim diyormuş. Ya da gençler diyormuş ki ben Behzat abiye vereceğim, bunların hiçbirine vermeyeceğim. Şimdi hepimizin bir görevi var. Erdal Beşikçioğlu’nu gençler, yaşlılar, her yaştan gençler. Toplumun tüm kesimleri çok seviyor ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu’nu şöyle söyleyeyim. O polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikçioğlu’nu hatırlasınlar oy versinler. O da Etimesgut’ta çok önemli işler yapacak. Onu sevmeyen yok. Toplumun tüm kesimleri seviyor. Geçmişte Güneydoğu’da, bölgede çok önemli görevler yapmış, toplumun tüm kesimleri seviyor, Güneydoğu’dan buraya gelmiş Kürt vatandaşlarımız o dönemlerde yaptığı hizmetlerden dolayı seviyorlar. Sosyal demokratlar seviyor. Milliyetçi demokratlar seviyor. Muhafazakar demokratlar seviyor. Ankara’nın, Etimesgut’un bütün demokratları Erdal Başkan diye 31 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyor.

"YAKASINDA GÜNEŞ OLAN YA DA GÖZÜ GÜNEŞ GİBİ PARLAYAN İYİ İNSANLARDAN OY İSTİYORUZ"

Etimesgut’u geride bıraktılar, mahzun bıraktılar. Yolun bir tarafı gelişmiş, bir tarafı mahzun. Herkes Çankaya’ya gidiyor hafta sonunda, gezmeye, eğlenmeye. O taraf canlı, bu taraf zayıf kalıyor. Aradaki fark buraya belediyeciliği bilen, yönetim kabiliyeti yüksek, kendisi enerjik. Buraya üniversite öğrencilerinin çekim merkezi haline getirecek yatırımları, yurtları yapacak. Kreşler yapacak. Gençleri buraya toplayacak, Etimesgut’u cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir ilçe ve burayı bir cazibe merkezi haline getirecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O anlayış da Erdal Başkan’da var, en büyük destekçisi Mansur Başkan’da var. 31 Mart seçimlerinde biz iyi yönetime oy istiyoruz. İyi insanlara oy istiyoruz. Biz 31 Mart seçimlerinde bundan sonra Etimesgut’un yüzünü güldürecek, uyumla çalışacak bir ikiliye oy istiyoruz. Bundan sonraki dönemde artık hem Bağlıca, hem Etimesgut’ta bir ezber bozulsun istiyoruz. Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz. Muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz.

“TÜRKİYE İTTİFAKINDAN OY İSTİYORUZ”

Biz Etimesgut’ta Türkiye ittifakından oy istiyoruz. Türkiye ittifakı, Cumhur İttifakı’nın yani korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, korku ittifakı Cumhur İttifakı’nın aksine, iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil vatanın çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Bundan sonraki süreçte biz Türkiye ittifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Türkiye ittifakının renkleri kırmızı ile beyazdır. Kırmızı- beyaz, en büyük Türkiye. Çünkü milli takım gol attığında kim seviniyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin sultanları şampiyon olduğunda İstiklal Marşı okunurken kızlarımızla birlikte kim ağlıyorsa, Türkiye ittifakındadır. Ayrımız, gayrımız yok. Bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan, içinde insan sevgisi olan, vatan sevgisi olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmak için gün sayan, yeter artık diyen, biraz da halkın sesi duyulsun diyen, artık rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyeciliğin sırası geldi diyen tüm Bağlıcalılardan, tüm Etimesgutlulardan her iki adayımıza da sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı