Özgür Özel, Yarın İspanya’ya Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel’in toplantısına katılmak üzere yarın İspanya’ya gidiyor.

Özgür Özel, cumartesi günü düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nin cumartesi günü yapılacak toplantısına katılmak üzere yarın İspanya’nın başkenti Madrid’e gidecek. Özel, temasları kapsamında yarın Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’yi ziyaret edecek, ardından akşam saatlerinde Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu’nun çalışma yemeğine katılacak.

Özel, cumartesi günü Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in açılış konuşmasını yapacağı konseyin, "'Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması” başlıklı 1’inci oturumunda konuşma yapacak.

Özgür Özel’e Madrid ziyaretinde eşlik edecek CHP heyetinde, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz yer alacak.

Anka Haber Ajansı