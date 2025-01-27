Özgür Özel Yarın, Son Adımı Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayının İlan Edilmesi Olan Yeni Yol Haritasını Açıklayacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını yarınki haftalık grup toplantısında açıklayacak. CHP’nin yol haritasının son aşaması, Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi olacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve ardından belediyeye kayyum atanması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınması ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istinafta bekleyen siyasi yasak kararı gibi gelişmeler yaşanırken CHP, hem bu süreçlere yönelik hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yol haritasını açıklama kararını almıştı.

CHP Lideri Özel’in “Yeni bir başlangıç, yeni bir süreç” olarak tanımladığı partinin yol haritası 20 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş’ta yapılan MYK toplantısında netleşti ve 21 Ocak’ta düzenlenecek grup toplantısında açıklanması kararlaştırıldı. Fakat Beşiktaş’ta düzenlenmesi planlanan grup toplantısı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciası nedeniyle iptal edildi. CHP’nin, son adımı partinin Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi olan yol haritası, yarın yapılacak haftalık grup toplantısında CHP Lideri Özel tarafından açıklanacak. Özel'in konuşmasında hem sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de sürece ilişkin takvim hakkında da bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı