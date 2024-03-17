Özgür Özel: “Zam Zam Zam, Recep Tayyip Erdoğan”

Haber: MERVE GÜVEN / Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana’da artan otobüs bileti fiyatlarına dikkati çekerek “Bunun bir tek sebebi var. Mayıs ayında verin oyu kardeşinize enflasyon nasıl düşürülür, dolar nasıl düşürülür, faiz nasıl düşürülür, benzin, mazot nasıl düşürülür diyen birisi, 19 liralık mazotu bugün 43 liraya çıkardı. 9 ayda yüzde 118 zam yaptı. Bütün zamların sorumlusunun adı üç isimden oluşuyor. Zam, zam, zam Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Özel, özetle şunları ifade etti:

“YALAN ATIP CHP’Yİ HEDEF GÖSTERİYORLAR”

“Adana elbette emeklisinin, çiftçisinin, köylüsünün çok olduğu bir kent. Ancak memurlarımız da var. Malum, bir yandaş sendika var. Memur-Sen. Toplu iş görüşmelerini bu sendika yapıyor. Toplu iş sözleşmesinde öyle bir madde koymuş ki sendikacılığın ruhuna aykırı. Kendisine üye olan memurlara devlet toplu sözleşme ikramiyesi verecek. Yani kendisi sendikacılıkla öne çıkmayacak, kendine üye olanlara rüşvet verecek, onu da devlete ödetecek. Önce memurlar bu işe karşı çıktı. Bunu Danıştay iptal etti. Ardından bunu Meclis’e kanunla getirdiler, kürsüden söyledik. Haksızlıktır, hukuksuzluktur, eşitsizliktir. Diğer memurların hakkını yemektir dedik, dinletemedik. Kanuni düzenlemeyi yaptılar. Görev bizde, başkası yapamıyor. Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Anayasa Mahkemesi aynen dediğimizi dedi. Derhal bütün memurlara bunu verin dedi. Utanmadan, sıkılmadan hem Memur- Sen hem Tayyip Erdoğan, dönüp dolaşıp CHP mahkemeye gitti, memurların 300 liralık toplu sözleşme ikramiyesine engel oldu diye yalan atıp CHP’yi hedef gösteriyorlar. Oysa diğer memurlara bunu vermeyerek, Anayasa’ya aykırı yasa yapanlar kul hakkı yiyenlerdir. Memur- Sen onların sarı sendikasıdır. Meclis açılır açılmaz bütün memurlara bu ikramiyeyi verecek düzenlemeyi yapmak Meclis’in boynunun borcudur. Bu parayı alacak herkes bu parayı CHP sayesinde almış olacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim.

“ZAM ZAM ZAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Adana’nın dışarıdan öğrencisi çok, Adana’da dışarıdan öğrenci çok. Adana Zeydan Başkanın ifade ettiği gibi göç de alan, göç de veren bir şehir. O yüzden bayramda Adana’nın hareketliliği çok fazla. Ama 600 lira, 700 lira olan biletler bayram için kestirilmeye kalktığında bin liraya çıkıyor. Bunun bir tek sebebi var. Mayıs ayında verin oyu kardeşinize enflasyon nasıl düşürülür, dolar nasıl düşürülür, faiz nasıl düşürülür, benzin, mazot nasıl düşürülür diyen birisi 19 liralık mazotu bugün 43 liraya çıkardı. 9 ayda yüzde 118 zam yaptı. Bütün zamların sorumlusunun adı üç isimden oluşuyor. Zam, zam, zam Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye’nin dört bir yanında ciddi sıkıntılar var. Sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi konut fiyatları. TÜİK şubat ayı enflasyonunu 4,53 olarak ilan etti. Bu 115 ülkenin enflasyonundan fazla. Aylık enflasyonundan değil yıllık enflasyonundan fazla. Yani TÜİK Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu, yüzde 4,53 enflasyon açıkladı, bu dünyadaki 115 ülkenin bir yılık enflasyonundan fazla. Türkiye genelinde kiralar yüzde 100 arttı. Adana’da ortalama ev kirası, 10 bin lira oldu. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, ev kirası 10 bin lira. Eskiden memurlar, işçiler, hele hele karı ve koca çalışıyorlarsa 3 yıl, 5 yıl, bilemedin 10 yıl sonra ev almaya kalkarlardı. Bugün en alınabilecek en basit ev 3 milyon lira. 3 milyon lira konut kredisi çekmek için 10 yıl boyunca ayda tam 100 bin lira ödemek lazım. Asgari ücret 17 bin lira. Karı, koca olsa 34 lira. Bir ev alabilmek için ayda 100 bin lira ödemek gerekiyor. Böyle bir durumda ne çalışanların, ne işçilerin, ne de bir başkasının ev sahibi olması mümkün değil.

Emekliler bu iktidardan hesap soracaklar mı? Eğer hesap sorarsanız her şey değişir. Bakın artık susma zamanı değil. Artık itiraz etme zamanı. Artık talep etme zamanı. Bu kardeşiniz öyle arkanızda, yanınızda durmaz. Önünüze geçeceğim sizin hakkınızı söke söke alacağım.”

“BU MÜLAKAT PARTİZANLIK DEMEK, KUL HAKKI YEMEK DEMEK”

Bir de genç kardeşim pankart kaldırıyordu, bu kardeşimin derdini dile getirmeden olmaz. Eskiden devlet personel alırken doğrudan alıyordu ama çok torpil dönüyordu. Rahmetli Ecevit geldi, KPSS sınavını getirdi. Sınava giriyorsun, senin dayın da senin arkandaki torpilin de kendi bilgin. Sınavı kazanırsan devlet memuru oluyordun. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Geldi, mülakatı getirdi. Mülakat demek adam kayırma demek. Nasıl mülakat yapıyor biliyor musunuz? Soruyor, diyor ki, reis deyince aklınıza ne geliyor? Eğer Temel Reis geliyor, ıspanak yiyor derse yandın. Bay bay. Recep Tayyip Erdoğan dersen hemen devletin kapıları sana açılıyor. Bu mülakat partizanlık demek, adam kayırmak demek, kul hakkı yemek demek. Geçen seçimde söz verdiler, kaldıracağız dediler. Mülakatı kaldırmadılar, arkadaşlarımızla beraberiz, mülakat kalkana kadar iki yakamız ve elimiz Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır. Söz veriyoruz. Ayrıca öğretmen, bu geldiğinde 80 bin öğretmen vardı, kafa tutuyordu. Madem okula yollamayacaksın, niye mezun ettin diye. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Bir de okula yollamadığı, tayinini çıkarmadığı, atamasını yapmadığı öğretmene ne diyor? Atanamayan öğretmen, yani sanki her şey tamam da öğretmende bir kusur var. Atanamıyor. Atanmayan öğretmen yok. Tayyip Erdoğan’ın hakkını yediği öğretmen var. Hakkını yediği öğretmen.”

Anka Haber Ajansı