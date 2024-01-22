Özgür Özel: “Zaman Hep Onu Haklı Çıkardı, Kamer Genç’i Unutmayacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in vefatının 8’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız.”

Anka Haber Ajansı