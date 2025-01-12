Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı Başında Dua Okudu

CHP Lideri Özgür Özel bugün İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti ve kırmızı karanfil bırakarak dua okudu.

(ANKARA) - CHP Lideri Özgür Özel bugün İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti ve kırmızı karanfil bırakarak dua okudu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 14 Ocak’taki 102'nci ölüm yıl dönümü öncesinde Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarına giderek kırmızı karanfil bıraktı ve mezarı başında dua okudu.

Özel, bugün ayrıca İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından yapılan Kent Lokantası ve Özge Polat Kitaplığı'nın açılışlarına da katıldı.

Anka Haber Ajansı