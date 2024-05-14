Özgür Özel:"Belediye Başkanlarımızı Engellemeye Çalışanla Milletin Huzurunda Hesaplaşırız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan tasarruf planı ile CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellenmesi halinde, engellemeye çalışanlarla milletin huzurunda hesaplaşacaklarını söyledi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf planı ile CHP'li belediyelerin yatırımlarının engellenmemesi gerektiğini anlattı. CHP'li belediye başkanlarının yatırım için yurtiçinden ve yurtdışından kredi bulduklarını ama iktidarın onaylamadığını söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Diyor ki yüzde 15 yatırım harcamalarından tasarruf yapacağız. Şimdi bu CHP’nin tasarruf ettiği paralarla yarattığı bütçeyle ya da yurt dışından bulup da sizin imza atmadığınız ya da yurtiçinde bulup imzalamadığınız kaynaklarla yapacağımız harcamalara yatırımlara "dur" deyip CHP’li belediyeleri üretmeyen belediyeler diye göstermeye kalkarsanız biz orada yokuz. Benim başkanlarım hiçbir bahaneye, hiçbir engellemeye hiçbir çelme takmaya mahal vermeden bahane üretmeden hizmet ettiler, etmeye çalışacaklar engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşırız."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı