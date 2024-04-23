Özgür Özel'den, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 'teşekkür" Ziyareti

Özgür Özel'den, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 'teşekkür" Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i konutunda ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, "Ben Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Gölbaşı'ndaki konutunda "teşekkür" ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyareti yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Sezer kapıda basın mensuplarına poz verdi.

Gazetecilerin “Görüşmenizde anayasa değişikliği gündeme geldi mi” sorusuna Sezer, “Hayır. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Görevinde başarılar diliyorum. Zor bir görev yüklendi. Mutlaka başarılı olacaktır, umudum o.” karşılığını verdi.

“KENDİSİNİN TAVSİYELERİNİ ALDIK”

CHP Lideri Özgür Özel de ziyarete ilişkin şunları söyledi:

“Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önce de nezaket ziyaretlerinde bulunmuştuk. Ben Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyoruz, kendisinin tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye’deki herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bizim haddimize değil tabii ki bu takdir ifadelerini söylemek. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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