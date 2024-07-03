Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda çeyrek final biletini alan Milli Takımı tebrik etti. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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