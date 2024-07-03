Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda çeyrek final biletini alan Milli Takımı tebrik etti. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı