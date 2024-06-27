Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turuna Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turuna Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 puan toplayarak son 16 turuna kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 puan toplayarak son 16 turuna kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve 6 puan toplayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda son 16 turuna kalan Milli Takımı tebrik etti. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek, gruptan çıkmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize son 16 turunda Avusturya karşısında başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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