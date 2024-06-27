Özgür Özel'den 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turuna Kalan Milli Takım'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 puan toplayarak son 16 turuna kalmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve 6 puan toplayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda son 16 turuna kalan Milli Takımı tebrik etti. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek, gruptan çıkmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize son 16 turunda Avusturya karşısında başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı