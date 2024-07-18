Özgür Özel'den Annesi Vefat Eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Annesi Vefat Eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajla annesini kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi. Özel’in mesajı şöyle:

“Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu’na Allah’tan rahmet, Karamollaoğlu ailesine başsağlığı diliyorum.”

Edibe Karamollaoğlu’nun cenazesi yarın defnedilecek

Saadet Partisi de Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu’nun hayatını kaybettiğini, “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Edibe Karamollaoğlu’nun cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camisi’nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İmamoğlu, Eğitim Maratonu'nda Konuştu :"Yüz Bin Gence 15 Bin Tl Burs Vereceğiz"
İmamoğlu, Eğitim Maratonu'nda Konuştu :"Yüz Bin Gence 15 Bin Tl Burs Vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suikast Girişimine Uğrayan Trump’la Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suikast Girişimine Uğrayan Trump’la Telefonda Görüştü
Ali Mahir Başarır'dan Ömer Çelik'e: Mersin'in Hakkı Olan Limanın Mersin'e Yapılmasını İstiyoruz
Ali Mahir Başarır'dan Ömer Çelik'e: Mersin'in Hakkı Olan Limanın Mersin'e Yapılmasını İstiyoruz
Aliye Timisi Ersever: “İktidar Partisi Milletvekilleri, Halkın Arasına Gidemiyor"
Aliye Timisi Ersever: “İktidar Partisi Milletvekilleri, Halkın Arasına Gidemiyor"
Chp’nin Eğitim Maratonu…suat Özçağdaş: ”eğitimde Hayalet Öğrenci Sorunu Başladı”
Chp’nin Eğitim Maratonu…suat Özçağdaş: ”eğitimde Hayalet Öğrenci Sorunu Başladı”
Volkan Demir: “Vergi Adaleti Torba Yasayla Olmaz”
Volkan Demir: “Vergi Adaleti Torba Yasayla Olmaz”
Chp’nin Eğitim Maratonu... Eğitim-sen Genel Başkanı Irmak: "bugün Yaşanan Sorunların Temeli 4+4+4 İle Atıldı”
Chp’nin Eğitim Maratonu... Eğitim-sen Genel Başkanı Irmak: "bugün Yaşanan Sorunların Temeli 4+4+4 İle Atıldı”